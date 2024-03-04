İlim Dünyası Derneği'nden Konya'da Ramazan ayı öncesi bin aileye yardım

Ramazan ayı girmeden ihtiyaç sahibi ailelerin iftar, sahur sofralarında ve dualarında yer almayı amaçlayan İlim Dünyası Derneği'nden alınan bilgiye göre, 40 gönüllü dernek üyesi, Konya'ya bağlı 33 köyde ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

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