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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası kararı bozuldu

        Konya'nın Çumra ilçesinde su sayacına bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:52
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        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası kararı bozuldu
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        Konya'nın Çumra ilçesinde su sayacına bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mağdur Merve K'nin avukatının karara itirazı sonrası, dosyayı yeniden inceledi ve yerel mahkemenin sanık Sabit T'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasının az olduğu kanaatine vardı.

        İstinaf mahkemesi, "Merve K'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamsal tehlike doğuracak, yüzünde sabit bir ize neden olacak biçimde yaralandığı olayda, sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaparak, hükmün bozulmasına ve sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

        Sanık yerel mahkemede yeniden yargılanacak.

        - Olay

        Çumra ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde, Sabit T. 19 Haziran 2022'de evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Sabit T, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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