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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücü ağır yaralı

        KONYA'nınKulu ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada sürücü Mehmet Emin Güntürk, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:10
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücü ağır yaralı
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        KONYA'nınKulu ilçesinde otomobilin TIR'a çarptığı kazada sürücü Mehmet Emin Güntürk, ağır yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Emin Güntürk yönetimindeki 09 EJ 038 plakalı otomobil, Özcan Dinç'in kullandığı 07 DD 555 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altında kalan Güntürk, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarıığı Güntürk, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Güntürk, ardından ambulans helikopter ile Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. TIR şoförü ifadesi için götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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