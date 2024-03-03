Otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücü ağır yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Emin Güntürk yönetimindeki 09 EJ 038 plakalı otomobil, Özcan Dinç'in kullandığı 07 DD 555 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altında kalan Güntürk, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarıığı Güntürk, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Güntürk, ardından ambulans helikopter ile Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. TIR şoförü ifadesi için götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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