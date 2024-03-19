Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bekir T. idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde, durakta bekleyenlere çarptı.
Kazada duraktaki 4 kişi öldü, araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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