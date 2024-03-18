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        Konya'da gençlik ve spor merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabının açılışı gerçekleştirildi

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını Başkan Uğur İbrahim Altay gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:11
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        Konya'da gençlik ve spor merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabının açılışı gerçekleştirildi
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. etabın açılışını Başkan Uğur İbrahim Altay gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, açılış töreninde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü dolayısıyla şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

        Şefik Can Parkı’nın üçüncü etabı ile Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi olmak üzere iki önemli tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Altay, isimlerin rastgele seçilmediğini, Şefik Can'ın, ömrünü Mevlana’ya adamış önemli bir mütefekkir olduğunu, Fuat Sezgin'in de 27 dille konuşmayı başarmış bir bilim insanı olduğunu anımsattı.

        Altay, Şefik Can Parkı'nın şehrin en güzel parklarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Şefik Can Parkı'mızın birinci, ikinci etabı tamamlanmıştı. Bugün de üçüncü etabını tamamlıyoruz. İçinde Şefik Can Kafem, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, oyun alanları ve binlerce bitkinin yer aldığı bir şehir ormanı oldu adeta. İnşallah yıllar geçtikçe ağaçların büyümesiyle birlikte şehrimize hizmet edecek önemli bir park alanını Konya’ya kazandırmış oluyoruz."

        Altay, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi'nin de önemli bir proje olduğunu belirterek, "Spor Konya kapsamında, içinde bay bayan yüzme havuzlarının, spor salonlarının olduğu, mahalledeki vatandaşlarımıza hizmet edecek bir tesisi, iki, üç ve dördüncü katlarda ise Lise Medeniyet Akademimizin en güzide binalarından birisini burada sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Hemen arka tarafımızda bir Bilgehane'miz de var. Böylece bu bölgedeki ortaöğretim ve lise öğrencilerimizin tamamına hizmet edecek önemli iki tesisi şehrimize kazandırmış oluyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız hem ders çalışma imkanına kavuşurken bir taraftan da kültür ve sanat faaliyetlerine katılıp geleceği sanatçılarının, kültür insanlarının da şehrimizden çıkması için çaba sarf ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Programda AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de birer konuşma yaparak tesislerin kente hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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