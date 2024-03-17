Erdoğan: İstanbul bizim için çok çok önemli, hırsızların elinden kurtaralım(2)
ERDOĞAN,MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Konya'daki mitingin ardından büyükşehir belediyesine ait Taş Bina'da incelemede bulundu, ardından da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
ERDOĞAN,MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Konya'daki mitingin ardından büyükşehir belediyesine ait Taş Bina'da incelemede bulundu, ardından da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Erdoğan, daha sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.
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