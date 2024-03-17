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        Erdoğan: İstanbul bizim için çok çok önemli, hırsızların elinden kurtaralım(2)

        ERDOĞAN,MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Konya'daki mitingin ardından büyükşehir belediyesine ait Taş Bina'da incelemede bulundu, ardından da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:40
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        Erdoğan: İstanbul bizim için çok çok önemli, hırsızların elinden kurtaralım(2)
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        ERDOĞAN,MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Konya'daki mitingin ardından büyükşehir belediyesine ait Taş Bina'da incelemede bulundu, ardından da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Erdoğan, daha sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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