Erdoğan: İstanbul bizim için çok çok önemli, hırsızların elinden kurtaralım(2) ERDOĞAN,MEVLANA MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Konya'daki mitingin ardından büyükşehir belediyesine ait Taş Bina'da incelemede bulundu, ardından da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.03.2024 - 17:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:40 facebook

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