Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Sayısız tehdidi bertaraf ettik. Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi terörden, gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık." dedi.

Erdoğan, partisinin, Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Konya'da olmaktan ve hasret gidermekten dolayı memnun olduğunu aktaran Erdoğan, Konya'nın vefanın şehri olduğunu dile getirdi.

Konya ile gönül bağlarının çok eskilere dayandığını anımsatan Erdoğan, gençliğinden beri girdikleri her mücadelede Konya'yı dimdik yanlarında bulduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurup eser ve hizmet siyaseti için yola çıktıklarında Konya'nın yine yanlarında olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'dan beri devam ettirdikleri milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü, devletin bekasını koruma mücadelesinde de Konya ile yol yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine Konya ile beraber taşıdıklarını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile gerçekleştireceklerini ifade etti.

Konyalılara 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Konyalıların milletvekilliği seçiminde yaklaşık yüzde 70, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 73 oranında destek verdiğini hatırlattı.

- "Hizmetlerin yakın şahidiyiz"

Miting alanında 110 bin vatandaş bulunduğunun bilgisini veren Erdoğan, "Konya bu. Her zamanki gibi Konya bu. Hani rahmetli Neşet Ertaş, 'Kalpten kalbe giden bir yol var gizli gizli' der ya. Bizim böyle bir yolumuz var. Ama bizimki artık gizli olmaktan çıktı, aşikar. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim, sandık değil, asıl meselenin kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz." diye konuştu.

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağına, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inandığını dile getiren Erdoğan, Selçuklu başkenti Konya'ya da bunun yakışacağını vurguladı.

Erdoğan, Konya'ya, milli iradeye sahip çıkma konusunda emsalsiz olmanın, şehrini abad edecek emin ve ehil ellere oy vermenin yakışacağını söyledi. Konya'nın sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir olmadığını belirten Erdoğan, Konya'nın asırlarca Anadolu'ya başkentlik, nice şehirlere şahlık yaptığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın alimleriyle, arifleriyle, sanatkarlarıyla, çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle ülkenin tamamına ışık saçtığını, sadece kalkınmakla, gelişmekle kalmadığını, herkese faydasının dokunduğunu anlattı.

Eskiden beri Konyalıların bölgede ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü hayır, hasenat faaliyetlerinin bilindiğini hatırlatan Erdoğan, "Son deprem felaketinde gördük ki Konya, tüm mazlumlara ve mağdurlara el uzatarak onların hem yaralarını saran hem gönüllerini alan şehir olma vasfını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyemiz gerçekten deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Büyükşehir Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla fert fert Konyalı kardeşlerimizle deprem bölgesinde verdiğiniz hizmetlerin yakın şahidiyiz. Rabb'im hepinizden razı olsun, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

- "Yasaklarla, baskılarla, zulümlerle geçen bir dönemi sona erdirdik"

Konya'dan aldıkları ilhamla 21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, ülkenin asırlık ihmallerinin ürünü altyapı eksiklerini tamamlamak için de gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Erdoğan, şehirler başta olmak üzere, vatan toprağının her karışını yatırımlarla, eserlerle donattıklarını kaydetti.

Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılan demokrasi, hak, özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasaklarla, baskılarla, zulümlerle geçen uzunca bir dönemi sona erdirdik. Bunlarla kalmadık. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Sayısız tehdidi bertaraf ettik. Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi terörden, gizli, açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kullandık. Dünyada yaşanan her gelişmeyi değerlendirdik. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür.

Ülkemizin sanayi, ticaret, tarım, turizm, kültür, sanat şehri Konya'nın 21 yılda katettiği mesafenin şahidi sizlersiniz. Geldiğimiz noktada artık her bakımdan yeni bir seviyeye çıkma, dünyanın en büyük ekonomileri, önde gelen siyasi güçleri arasına girme safhasındayız. Üretim kabiliyetimiz yanında siyasi ve sosyal etki alanımızda bu kritik sıçrayışı gerçekleştirebilecek durumdayız. Yeter ki güven ve istikrar iklimini devam ettirebilelim."

(Sürecek)