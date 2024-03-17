Bakanlar Yerlikaya, Göktaş ve Koca, AK Parti Konya mitinginde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eser denilince, hizmet denilince, gerçek belediyecilik denilince akla, şükürler olsun AK Parti geliyor, Konya geliyor." dedi.

Yerlikaya, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde, baba ocağı Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zamanki gibi büyük bir sevinç ve coşkuyla karşıladığını belirten Yerlikaya, "Konya, ömrünü aziz milletimize ve ülkemize adayan zat-ı devletlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bırakmayacak. 22 yıldır olduğu gibi Konya yine 'Recep Tayyip Erdoğan' diyecek, 'AK Parti' diyecek, 'Cumhur İttifakı' diyecek. Eser denilince, hizmet denilince, gerçek belediyecilik denilince akla, şükürler olsun AK Parti geliyor, Konya geliyor." ifadelerini kullandı.

Konya'da dünyaya örnek bir belediyecilik modelini AK Parti'nin gerçekleştirdiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Konya millet odaklı belediyecilik anlayışını en güzel haliyle temsil ediyor. Konya adeta bir marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstleniyor. Yaptığı iş ve hizmetler sadece ülkemizde değil dünya çapında takdir topluyor. Konyalı hemşerilerim, Konyalı kardeşlerim bu hizmetleri görüyor değil mi? Kim taş üstüne taş koyuyor, kim şehirlerimizi eser ve hizmetle donatıyor; bunu Konya, sandıklardan çıkan sonuçlarla adeta haykırıyor ve cevaplıyor. Konya aynı dava yolunda Cumhurbaşkanımız ile hep birlikte yürüdü, yürümeye de devam ediyor. 'Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diyen iradeyi ve duruşu sahiplendi, bağrına bastı. Hazreti Mevlana ne diyordu? 'Gönül istemezse kulak duymuş neylesin. Kalp sevmedikçe, el dokunmuş neylesin'. Biz bu millet için söylediğimiz her sözü gönülden söylüyoruz. Biz sizleri, aziz milletimizi, Konya'mızı gönülden seviyoruz."

Yerlikaya, 31 Mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

- "Şehirlerimizi birer marka haline getirdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yerel seçimlerde Konya'nın her zamanki gibi AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarından yana duruş sergileyeceğinden emin olduğunu belirterek, "31 Mart akşamında Konya'nın efsane başkanı Uğur İbrahim Altay ve tüm belediye başkanlarımıza sizlerden çok güçlü bir destek bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin bütün şehirleri için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şehirlerimizin her birini birer marka haline getirdik. Bizim mücadelemiz devletimizi, milletimizi yüceltme mücadelesidir, eser ve hizmet mücadelesidir, güçlü Türkiye mücadelesidir. Konya, Türkiye'nin, Anadolu'nun kalbidir. Bu kutlu şehir AK Parti davasının, eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sarsılmaz kalesidir. Konya her zaman liderinin arkasında dimdik durmuştur. Bugün de buradasınız. Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Sağlık alanında bugün en ileri ülkeler arasındayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Türkiye'de 22 yıldır devletin, milletin dertlerine çare olduğunu, hükümetlerin halka ufuk açtığını söyledi.

Türkiye'nin artık eski kalıplara sığmadığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye'yi, Türkiye'ye inananlar yönetiyor. Fikriyle, devrim gibi eserleriyle Türkiye'yi yeni Türkiye yapan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye Yüzyılı için yanındayız. Her birimiz yol arkadaşıyız. Yakın tarihimizin bir dönemi hasar, bir dönemi ise eser dönemidir. Eser dönemi 22 yıldır devam eden dönemdir. Eserinin en büyük sonuçlarından biri sağlık alanındadır. Sağlık alanında bugün en ileri ülkeler arasındayız. Hastanelerimizin, tıbbi teknolojimizin dünyada örneği yok değil ama çok az. Dahası var; insanımıza en kapsamlı sağlık hizmetini geri ödeme, yani sigorta kapsamında sunan ülke biziz. Ülkede devrim niteliğindeki değişimler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin yönü geleceğe çevrildi. Hasar dönemine son verildi, eser dönemi başladı." diye konuştu.

Koca, eserin irade ve istikrar istediğini vurgulayarak, Konya'nın, son 22 yılın eserler ve hizmetler şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Konya'da hekim ve sağlık çalışanı sayısının 5 kat artarak 22 bin 440'a, 2002'de 350 olan uzman hekim sayısının 1496'ya, diş hekimi sayısının 69'dan 391'e, hemşire sayısının 860'tan 6 bin 684'e yükseldiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Konya merkezi ile ilçelerimizde 37'si hastane, 5'i ağız ve diş hastanesi ve merkezi, 71'i birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplam 140 sağlık yatırımını tamamlayarak hizmetinize sunduk, yeni hizmetlerimizle yatak kapasitemizi 3 bin 508 arttırdık. Konya'da yeni sağlık yatırımlarına devam ediyoruz. Toplam değeri 2 milyar 810 milyon lirayı bulan 17 sağlık tesisini süratle tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Bunları 62 sağlık yatırımı izleyecek. Meram'ın Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'nde, Türkiye'de öncelikle 5 ilde yapılmasını planladığımız ve bunlardan birinin de Konya'mızın olduğu 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini Konya'mızda yapıyoruz. İkinci müjdemiz de bin yatak kapasiteli şehir hastanesi konseptinde inşa edeceğimiz yeni hastane. Bu hastane ise Meram Millet Bahçesi'nin karşısında Dutlukır bölgesinde bulunan askeri alanda yapılacaktır. Bu yıl içinde yatırımı alındı, çok yakın zamanda yatırım ihalesine de başlamış olacağız. Konya'mıza ikinci şehir hastanemiz şimdiden hayırlı olsun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Uğur İbrahim Altay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Konya'nın 31 ilçesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını, 5 yılda önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Kente yapılan yatırımları ve sürdürülen projeleri anlatan Altay, merkezde olduğu gibi ilçelerde de insanların refah seviyesini yükseltmek için hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli projeler ortaya koyduklarını, merkezdeki sosyal alanları ilçelere de taşıdıklarını, özellikle tarımsal destek konusunda ilçelerde yaşayanların yanında durduklarını aktardı.

Konya'nın dört bir yanında Büyükşehir Belediyesinin eser ve hizmetlerinin görülebileceğine dikkati çeken Altay, şöyle konuştu:

"Biz söz verdiklerimizi yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 'Hatırlamıyorum, unuttum, buna vaktimiz yoktu' asla demedik. Gece gündüz gayret ettik. 170 proje vadetmiştik. Bugün gelinen noktada 328 proje hayata geçti. Konya, belediyecilikte artık bir marka."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da konuşmasında birlik ve beraberlik içinde güçlü yürüyüşlerini devam ettireceklerini vurgulayarak, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayları için vatandaşlardan destek istedi.