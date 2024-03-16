Konya'da, çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

KONYA'da yolunkarşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, çöp kamyonu sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadının cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülürken, kimliğinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.