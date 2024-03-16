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        Konya'da, çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

         KONYA'da yolunkarşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:35
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        Konya'da, çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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         KONYA'da yolunkarşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, çöp kamyonu sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadının cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülürken, kimliğinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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