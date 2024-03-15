Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif bir asır sonra ziyarete açıldı

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.

Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.

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