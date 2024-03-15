Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat'tan "milli gelir" vurgusu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Bolat'tan "milli gelir" vurgusu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi.

        Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        31 Mart'ta çok önemli bir seçimin yapılacağını belirten Bolat, "Bazıları bu seçimlerde, 'Bir ders verelim. İşte şöyle yapalım, istediğim olmadı.' gibi düşüncelerle bakabiliyor. Ama asil milletimiz, 21 yıldır dünya lideri olan değerli Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve arkadaşlarına destek verdi. Cumhurbaşkanı'mız ve arkadaşları da elhamdülillah sizleri mahcup etmedi. Zaten çalışmasaydılar, hizmet etmeseydiler ilk seçimde gönderilirdi. AK Parti'den önceki dönemlere bakın. Hükümetler 5-6 aylık, bir yılı dolduran çok azdı." diye konuştu.

        - "Bugün bambaşka bir Türkiye var"

        Bolat, milletin, çalışana, güven verene, halka hizmet edene, ülkeyi kalkındırana, geliştirene ve güçlendirene destek olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz 17 seçim de olsa destek oluyor. İnşallah 18'inci seçimde de destek olacaklar. Buna yürekten inanıyoruz. 21 yılda Türkiye ekonomisi 5 katına çıkarıldı. 230 milyar dolarlık milli gelir, 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldı. Bunun etkilerini hayatımızda görüyoruz. 20 yıl önceki hayatımızı, yaşam standartlarımızı, hayat kalitemizi ve refah seviyemizi bir düşünelim. Bugün bambaşka bir Türkiye var." dedi.

        - "İhracat yapmak için 200 ülkeden sorumluyuz"

        Birleşik Krallık'ta yerleşik Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

        "Dün gece İngiltere'de, önceki gün de Almanya'daydım. Resmi ve iş dünyasıyla temaslarımız vardı. Gayretimiz Türkiye'mize daha fazla ihracat yaptırmak. Niye? Çünkü ihracat yapmak için üretim lazım. Üretim için yatırım, iş ve istihdam lazım. Onun için ne kadar çok ihracatımızı artırırsak diye uğraşıyoruz. İhracat yapmak için 200 ülkeden sorumluyuz ama memleketimizi asla ihmal etmiyoruz. 81 vilayet bizim için kutsaldır. Hepsine hizmet etmek bizim sevdamızdır. Ereğli'de de Konya'da da çok güzel gelişmeler oldu. Ereğli'yi çocukluk, gençlik yıllarında gelip gittiğim zaman hatırlarım. Bugün bambaşka bir Ereğli var. Daha şehre varmadan sanayiler, yatırımlar, yenilenen evler, değiştirilen araçlar, belediyecilik hizmetleri, yollar, parklar ve işte millet bahçesi. Ereğli'de 200 bin metrekarelik millet bahçesi. Hayırlı uğurlu olsun. Orada yürüyüş yapacaksınız."

        - "İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor"

        Hükümetin esnafa 20 yılda çok önemli finansman desteği sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Her zaman için esnafın yanında yer aldık. Basit usule tabi vergi mükellefi olan 850 bin esnaf, rahatlasınlar diye vergi mükellefi olmaktan çıkarıldı. Zaman zaman sicil affı yapıldı. POS makinelerinin komisyon oranlarını, kamu bankalarına bundan bir ay önce düşürttük. Yüzde 40'tan fazla düşürdüler. Daha nice güzel hizmetler gelecek. AK Parti'den önce doğru dürüst bir sosyal destek var mıydı? Engelliler, onlara bakanlar, yaşlılar, 65 yaş üstü ve çocuğu askere giden, çocuğu eğitim yardımı isteyen, fakirlik durumu olursa doğal gaz desteği alan ve birçok kalemde, tam yarım trilyon, 500 milyar bu yılki bütçeden halkımıza destek veriliyor. Bu hizmetlerin devam etmesi için merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor."

        Bolat, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılışı yaptı.

        Bakan Bolat, Halkapınar ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü! Vahşetin nedenini açıkladı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi
        Seydişehir Kaymakamı Bakkal, koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi
        Son 12 yılda Türk Yıldızları'nın 4 uçağı düştü
        Son 12 yılda Türk Yıldızları'nın 4 uçağı düştü
        "Sosyal kart" hem ihtiyaç sahiplerine hem mahalle bakkalına iyi gelecek
        "Sosyal kart" hem ihtiyaç sahiplerine hem mahalle bakkalına iyi gelecek
        Türk Yıldızları uçağının düşmesi ile şehit olan uzman çavuş, memleketine uğ...
        Türk Yıldızları uçağının düşmesi ile şehit olan uzman çavuş, memleketine uğ...
        Askeri eğitim uçağının düştüğü şantiyede şehit olan uzman çavuşun naaşı Ayd...
        Askeri eğitim uçağının düştüğü şantiyede şehit olan uzman çavuşun naaşı Ayd...