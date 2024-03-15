Türk Yıldızları uçağının düşmesi ile şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı

KONYA'daHava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 eğitim uçağının pistin yakınlarına düşmesi sonucu şehit olan iş makinesinin operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven'in (36) cenazesi, memleketi Aydın'a uğurlandı.

Türk Yıldızları'na ait NF-5 eğitim uçağı, dün konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na inişi sırasında pist yakınlarında düştü. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş, paraşütle atlayarak kurtulurken, uçağın düştüğü noktada pist onarım çalışması yapılan şantiye alanındaki iş makinesinin operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu; sözleşmeli Er Furkan Öztürk yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot Gümüş ve er Öztürk'ün tedavileri sürüyor.

Şehit Uzman Çavuş Ercan Güven için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı terminalinde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Törenin ardından şehit Güven'in cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi.