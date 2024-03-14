Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı arifesinde denetimler sürdü

        Beyşehir Gölü'nde yarın başlayacak olan su ürünleri avlanma yasağının başlamasına saatler kala denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı arifesinde denetimler sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir Gölü'nde yarın başlayacak olan su ürünleri avlanma yasağının başlamasına saatler kala denetimler devam ediyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir İlçe Müdürümüz Hüseyin Özver ve Su Ürünleri Kontrol ekiplerimiz tarafından Beyşehir Gölü'nde denetimler devam etmektedir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamında ilçemizdeki balık alım kantarları, balıkçı tekneleri, perakende satış yerleri ve balık işleme tesisi denetlenmiştir." denildi.

        Açıklamada ayrıca, denetimlerinde balıkçı ağlarında göz açıklığı kontrolü, ruhsat ve belge kontrolü ile avlanan balıklarda boy kontrolü yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        Konya'da eğitim uçağı, iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit (3)
        Konya'da eğitim uçağı, iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit (3)
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
        Konya Valisi Özkan'dan askeri eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklama:
        Konya Valisi Özkan'dan askeri eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklama:
        Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit
        Konya'da eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü; 1 şehit