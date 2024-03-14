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        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

        Konya'da düşen askeri eğitim uçağının pilotu sağ kurtuldu, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
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        Konya'da düşen askeri eğitim uçağının pilotu sağ kurtuldu, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı.

        3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü.

        Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor. Şantiyede bulunan bir askeri personel de yaralandı. Pilot ile yaralı askeri personelin sağlık durumları iyi." diye konuştu.

        Vali Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilot ile yaralı personeli ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Uçağın neden düştüğünün belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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