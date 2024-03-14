Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

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