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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobil ile üç tekerli motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:47 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:51
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        Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobil ile üç tekerli motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 42 DY 333 plakalı otomobil, Öğretmen Özata Caddesi kavşağına, F.P. yönetimindeki 42 DA 251 plakalı otomobile, ardından N.A. idaresindeki üç tekerli motosiklete çarptı.

        Kazada sürücülerle 42 DY 333 plakalı araçtaki E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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