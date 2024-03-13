Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

M.Ç. idaresindeki 42 DY 333 plakalı otomobil, Öğretmen Özata Caddesi kavşağına, F.P. yönetimindeki 42 DA 251 plakalı otomobile, ardından N.A. idaresindeki üç tekerli motosiklete çarptı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobil ile üç tekerli motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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