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        Yunak'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan yangında tek katlı kargir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:02
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        Yunak'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi
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        Konya'nın Yunak ilçesinde çıkan yangında tek katlı kargir ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Turgut Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yayla’a (32) ait evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine yanan eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle hızla söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında evde olmayan aile üyeleri eve geldiklerinde evlerini tamamen yanmış olarak bulurken ev sahibi İbrahim Yayla, "Yunak itfaiye ekipleri köyümüze gelerek evimizde çıkan yangını söndürdü. Ama şu an ev tamamen kullanılamaz durumda, yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu anda kalacak yerimiz yok. Çok mağdur durumdayız. Tüm eşyalarımız nerede ise tamamen hepsi kül oldu, kullanılamaz hale geldi." dedi.

        Yangından sonra İbrahim Yayla eşi ve 3 çocuğuyla akrabalarının evine sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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