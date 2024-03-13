Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir'de Ailenin Koruması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında Seyit Harun Maarif Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 2024 yılı faaliyet planı sunularak, yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıda Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve ilgili kurumların 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğü çalışmalar da değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?

        Benzer Haberler

        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı
        Kulu'da sertifikalı kimyon ve mercimek tohumu dağıtıldı
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
        Konya Büyükşehir Belediyesi ilk kez oruç tutacak çocuklara hediye verecek
        3'ü çocuk, 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        3'ü çocuk, 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü kazada sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
        Beyşehir Gölü'nde başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar ağlarını topluy...
        Beyşehir Gölü'nde başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar ağlarını topluy...
        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın...
        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın...