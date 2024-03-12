Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve maktulün çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Neşet G. ifade verirken maktulün anne ve babası sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti, bu nedenle maktulün yakınlarını duruşma salonundan çıkardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.