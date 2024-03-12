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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü

        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:55
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        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürdü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Neşet G. ifade verirken maktulün anne ve babası sinir krizi geçirdi. Mahkeme heyeti, bu nedenle maktulün yakınlarını duruşma salonundan çıkardı.

        Sanık Neşet G, tahliyesini ve beraatını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve maktulün çocuğunun tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'taki evde, 14 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı sırt ve boynundan yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralamıştı.

        Dakım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Neşet G. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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