Hüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Hüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Hüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Belediyenin Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve marşlar okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol tarafından verilmesiyle program sona erdi.
Programa, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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