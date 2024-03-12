Hüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin protokol tarafından verilmesiyle program sona erdi.

Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve marşlar okundu.

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