Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden 3 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin, Çay ilçesinden geldiği tespit edildi.
Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Hasan G, Sezer G. ile Yusuf G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bulunan çalıntı 2 motosikletin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.