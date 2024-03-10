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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:38
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

        Camideki vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        - Aksaray

        Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

        Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

        - Karaman

        Tarihi Aktekke Camisi'ne gelen vatandaşlara ramazan ayının önemi hakkında vaaz verildi.

        Vaazın ardından, ilk teravih namaz kılındı, dua edildi.

        Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa, İmaret ve Yeşil camilerini doldurdu.

        Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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