Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa, İmaret ve Yeşil camilerini doldurdu.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

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