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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:37
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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 125. kilometresi Ömeranlı Mahallesinde sünücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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