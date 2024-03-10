Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 125. kilometresi Ömeranlı Mahallesinde sünücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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