Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Tarım Fuarı sona erdi

        Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:03 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Tarım Fuarı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı tamamlandı.

        Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 5 gündür devam eden fuarın son gönünde ziyaretçi yoğunluğu arttı.

        Tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, traktörden biçerdövere, bitki beslemeden sulama sistemlerine kadar birçok farklı ürünün sergilendiği fuarda, katılımcı firmalar geliştirdikleri ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

        Farklı ülkelerden 450 civarında firmanın yer aldığı, 100 bin metrekarelik alanda organize edilen fuar, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da konuştu:
        Konyaspor – Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor – Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig