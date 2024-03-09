Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 62 Yunus Mallı), Ethemi (Dk. 73 Prip), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Cisse (Dk. 61 Nani), Mohammadi, Muanza, Rodriguez (Dk. 46 Balotelli), Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 84 Barasi), Mendoza (Dk. 61 Yusuf Sarı), Emre Akbaba
Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 44 (Penaltıdan) Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Yusuf Erdoğan, Dk. 86 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Cisse, Dk. 72 Magomedaliyev, Dk. 83 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
KONYA
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