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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:09
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Cikalleshi

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Cisse, Mohammadi, Muanza, Rodriguez, Yusuf Erdoğan, Michut, Mendoza, Emre Akbaba

        Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 44 (Penaltıdan) Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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