Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2

45'inci dakikada bir kez daha penaltıda topun başına geçen Cikalleshi’nin penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Konyaspor’un gollerini iki penaltıdan Cikalleshi atarken, konuk ekibin ilk golünü Yusuf Erdoğan, skora eşitliği sağlayan golü ise Balotelli kaydetti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

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