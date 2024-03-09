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        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2

        STAT: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan NarinçKONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:15
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        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
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        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

        KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi, N'dao, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Yunus Mallı), Ethemi (Dk. 74 Prip), Cikalleshi (Dk. 63 Sambou)

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev - Atal, Gravillon, Cisse (Dk. 62 Nani), Mohammadi, Muanza, Rodriguez (Dk. 46 Balotelli), Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 84 Barasi), Mendoza (Dk. 62 Yusuf Sarı), Emre Akbaba

        GOLLER: Dk. 9 (Pen) ve 45 (Pen) Cikalleshi (Konyaspor), Dk. 32 Yusuf Erdoğan Dk. 87 Balotelli (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Cisse, Magomedaliyev, Balotelli (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 29'uncu haftasında Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Konyaspor’un gollerini iki penaltıdan Cikalleshi atarken, konuk ekibin ilk golünü Yusuf Erdoğan, skora eşitliği sağlayan golü ise Balotelli kaydetti.

        5’inci dakikada Muanza’nın ara pasıyla ceza alanına sokulan Mendoza’nın şutu az farkla auta çıktı.

        7’nci dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza alanına sokulan Ethemi ikili mücadelede yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

        9'uncu dakikada beyaz yuvarlağa topu bırakanCikalleshi’nin penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

        17’nci dakikada Adana Demirspor ceza alanında oluşan karambolde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan N’dao’nun şutu direğe çarpıp auta çıktı.

        32’nci dakikada ceza alanı sağ çizgisinden Emre Akbaba’nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

        39’uncu dakikada Adana Demirspor ceza alanı içerisinde topa yükselen Mohammadi’nin müdahalesiyle N’dao yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan’ın VAR tavsiyesiyle izlediği pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.

        45'inci dakikada bir kez daha penaltıda topun başına geçen Cikalleshi’nin penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

        Konyaspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

        65’inci dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırdığı topu, ceza alanı yayı üzerinde gelişine vuran Atal’ın şutunu kaleci çıkardı.

        70’inci dakikada Atal’ın ara pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topa gelişine vuran Balotelli’nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

        87'nci dakikada Konyaspor ceza alanına gönderilen ortada Barasi’nin indirdiği top Balotelli’nin önünde kaldı. Balotelli’nin şutu ağlarla buluştu: 2-2.

        Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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