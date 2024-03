Konyaspor – Adana Demirspor maçının ardından

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, “Maçtan önce tam düşündüğümüz gibi zor bir maç oldu. Çünkü Adana Demirspor kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve çok taktik oyunculara sahip. Hem orta sahada, yine önündeki grupta. İlk 15 dakika belki biraz daha problem yaşadık o yüzden hızlı davrandılar. Ona rağmen öne geçtik. Sonra zaten dediği gibi maç bu şekilde kolay bitmeyecekti. Çünkü o kadar gerginlik var. Her iki takım için, her puan aslında altın değerinde bir puan. Hem Adanaspor için hem bizim için. İki defa avantajı yakaladık, koruyamadık. Skora 1-0 iken pozisyonları değerlendiremedik. Aynı zamanda iki birden sonra yakaladığımız bazı pozisyonları da değerlendiremedik. Ama işte gereken olan o üçüncü gol gelseydi zaten maçı bir şekilde bitirecektik. Sonuçta sahamızda kaybettiğimiz 2 puan çok değerli bizim için. Ama bir tarafta baktığın zaman son 5 maçta 10 puan toplayan bir takımımız vardı. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç dediğim gibi final maçı. Sadece bugün kazansaydık da çok fazla değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü her maç yine aynı final maç değerinde. Onun için. sonuna kadar savaşmak ve devam ettirmemiz gerekiyor. Yoksa başka türlü hiç kimse başaramaz. Onun için futbolcularımı tebrik ediyorum. Çünkü sonuna kadar mücadele ettiler. Dediğim gibi üçüncü gol bulsaydık zaten maçı büyük ihtimalle kazanabilirdik” diye konuştu.

HİKMET KARAMAN: DEPLASMANDA 2 PENALTI YAPTIRIP GERİ DÖNMEK KOLAY DEĞİL

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, beraberliğin memnun edici bir skor olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Maçta penaltı olan pozisyonuna kadar 2 tane iyi vuruş. Yapabilsek skoru biz alacağız. Daha sonra penaltı golüyle mağlup duruma düştük. İkinci yarı, ikinci penaltı bana göre de penaltı. Volkan Hoca pozisyonu oynattı. VAR hakemleri penaltıyı gördüğü için çağırdı ama penaltı öncesi Gravillon ve Ethemi de bir pozisyonu var. Yani orada bir aslında VAR hakemleri şunu da irdelediler mi? Gördüler mi? Veya nasıl değerlendirdiler? Çünkü ben de maçtan sonra seyrettim. Benim değerlendirmemde penaltı öncesi bir faul var. Evet penaltı doğru. İki penaltıya da hiçbir şey demiyoruz. Gayet güzel gördüler, değerlendirdiler. Ama ikinci penaltı öncesi bir faul olabilir mi? O değerlendirme ne? Onu bilmek istiyorum. Ligdeki fikstür sıkışık arkadaşlar. Gerçeğe baktığımızda biz bugün buraya kazanmaya geldik. Yani 2-2’lik skor beni memnun eden bir skor değil. Ama deplasmanda 2 penaltı yaptırıp geri dönmek de kolay değil. Direkt bir rakip var. Mücadele eden bir takım. Deplasmanda hem Pendik galibiyetle, içeride de Ankaragücü'nü yenmiş. Yani bunları da düşündüğünde geri dönüş, alınan bir puanla kar sanılır. Konya şehrine ve Konyaspor’a. başarılar diliyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Omerovic'in açıklamaları

- Hikmet Karaman’ın açıklamaları