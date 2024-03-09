Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Bizim Cumhur İttifakı olarak anlaşımız, milletimize hizmettir. Karşımızdaki muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz. Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:03 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Bizim Cumhur İttifakı olarak anlaşımız, milletimize hizmettir. Karşımızdaki muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz. Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır." dedi.

        Kalaycı, partisinin yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış töreni için geldiği Konya'da, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, omuz omuza Türkiye üzerinde emeli olanlarla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Tüm dünyanın, artık 'Türkiye ne yapıyor' diye bakar hale geldiğine dikkati çeken Kalaycı, "Türk ve Türkiye yüz yılının cümle kapısı açılmıştır. Gelen, Türk asrı, geleceğin gücü, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı olarak her alanda çok büyük atılımlar yaptık." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin artık sözü geçen ve sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Terörle mücadelede destan yazdık. Şimdi Irak'ın içine kadar girdik ve bu yaz, orada da terörün kökünü kurutacağız. Bu ülkeyi, terör belasından arındıracağız. Güney sınırlarımızda teröristan kurmak istediler. Buna fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'yi dışlamak istediler ama hamdolsun kararlı politikalarla Mavi Vatan'ımıza sahip çıktık. Libya ile yaptığımız anlaşmayla bunların oyunlarını bozduk."

        Kalaycı, ekonomide, sanayide, ticarete ve her alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        - "Muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz"

        Milli kalkınma hamlelerinin, her alanda meyvelerini vermeye devam ettiğine işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

        "Savunma sanayinde bugün dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldik. Kendi otomobilimizi, yerli milli lokomotifimizi, gemimizi, uçaklarımızı, füzelerimizi, silahlarımızı ürettik. Gabar'da günlük 37 bin varil üretim yapılıyor. İnşallah 100 bin varile çıkacak. Şu anda Karadeniz'de sistemimize 1 milyon metreküp doğal gaz çekiyoruz. Bunun 10 milyon metreküpe çıkarılması için yoğun çalışmalar devam ediyor. Bizim Cumhur İttifakı olarak anlaşımız, milletimize hizmettir. Karşımızdaki muhalefet partileri gibi koltuk, makam derdinde değiliz. Bizim için önemli olan milletimizin hayır duasını almaktır."

        Konuşmanın ardından il başkanlığı hizmet binası kurdelenin kesilmesilyle açıldı.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Mehmet Baykan, ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Konya Tarım Fuarı sona erdi
        Konya Tarım Fuarı sona erdi
        Konyaspor – Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor – Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
        Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig