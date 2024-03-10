Konya'da şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.
İ.Ş. idaresindeki 46 AEF 975 plakalı minibüs, Ereğli Karapınar çevre yolunun 6. kilometresinde şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 5 yolcu, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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