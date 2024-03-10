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        Akşehir'de Meyve Kurutma Tesisi'nin açılışı yapıldı

        Akşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle inşa edilen Akşehir Kadın Girişimciler Kooperatifi Meyve Kurutma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:21
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        Akşehir'de Meyve Kurutma Tesisi'nin açılışı yapıldı
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        Akşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle inşa edilen Akşehir Kadın Girişimciler Kooperatifi Meyve Kurutma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, son on yıl içinde şehri, kadınların da desteğiyle birçok alanda kalkındırdıklarını söyledi.

        Akkaya, "Eğitimden altyapıya, sosyal hizmetlerden kültüre kadar geniş bir yelpazede projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Kadın Girişimciler Kooperatifi meyve kurutma tesisi, 3,3 milyon liralık bir yatırımla, 250 metrekarelik bir alanda kuruldu. Bu tesis, ayarlı dilimleme makinesinden krom çalışma masalarına, gıda kurutma makinelerinden meyve soyma makinelerine kadar en modern ekipmanlarla donatıldı." dedi.

        AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen hanımlar konusunda hükümete geldiği günden beri çok önemli adımlar attı. Biz meyve şehriyiz ve inşallah bu kooperatifçiliği daha da geliştirerek daha büyük alanlara ve üretimlere geçeriz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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