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        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİKonya'da Bekir Taşkın'ın (39) kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:55
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        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Konya'da Bekir Taşkın'ın (39) kontrolünü yitirdiği otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Otobüs durağında 6 kişinin, araç içinde de sürücüyle birlikte 3 kişinin olduğu belirlendi.

        Kazada otobüs durağında bekleyen Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül’ün (33) olay yerinde, Nergiz Gül’ün ise (48) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın (43) ve Ümmihan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Bülent Taşkın’ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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