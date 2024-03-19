Genç kızın kopan saçlı derisi, Konya'da 8 saatlik operasyonla yerine dikildi

ABDULLAH DOĞAN - Sivas'ta yem karma makinesine saçlarını kaptırması sonucu derisi kopan Dilara Durmuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 8 saatlik başarılı operasyonla saçlarına kavuştu.

Gemerek ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Dilara Durmuş, 1 ay önce, hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ettiği sırada, önce hırkasını ardından saçlarını yem makinesine kaptırdı.

Genç kızın kafa derisinin tamamı koptu. Ailesi, kızları Dilara'yı kopan deri ile Gemerek Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki müdahalenin ardından Kayseri'deki bir hastaneye sevk edilen Dilara, önemli operasyon gerektiği için Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yönlendirildi.

Gece saatlerinde Konya'da hastanenin acil servisine getirilen Dilara, vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi, 8 saatlik mikrocerrahi operasyonla kızın kopan saçlı derisini dikti.

Durmuş, 1 aylık tedavisinin ardından, taburcu edildi.

- "Meşakkatli, 7-8 saatlik bir operasyon oldu"

Prof. Dr. Mehmet Dadacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç hastasının kaza nedeniyle tüm saçlı derisi kopmuş halde acile getirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat sonrası mikrocerrahi yöntemlerle saçlı deriyi yerine yerleştirdik. Yaklaşık bir aylık takibi sonucunda da çok şükür kopan saçlı deri tümden yerine adapte oldu. Artık herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Zor bir ameliyat. Mikrocerrahi ile yapılıyor ve normal bir kesi değil. Makineye dolanma nedeniyle koparak yaralanma, damar yapılarında daha kötü yaralanmalar vardı. Zor, meşakkatli 7-8 saatlik bir operasyon oldu. Sonrasında 'tutacak mı tutmayacak mı' diye yakın takibimizdeydi. Çok şükür zor dönemlerin hepsini atlattık, güzel bir sonuç aldık."

- "Operasyon olmasaydı hayatı boyunca peruk takmak zorunda kalırdı"

Dadacı, hastanın başarılı operasyonla saçlarına kavuştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Operasyon olmasaydı hayatı boyunca peruk takmak zorunda kalırdı. Kafasında hiç saç yoktu. Oraya deri yaması koyacaktık. Sonraki dönemde de ya takma protez ya da perukla durumu idare etmeye çalışacaktı. 15 yaşında bir kız çocuğu olduğunu düşünürseniz bu ameliyatın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Nadir görülen vakalar. Ameliyat sırasında saçlarını küçülttük. Yaklaşık üç dört ay sonra uzayan saçlarını istediği modele getirtebilir." diye konuştu.

Genç kızın kulağında ve saç arkasındaki bazı işlemlerinin ileride yapılacağını belirten Dadacı, "İleride kulak şekline küçük dokunuş yapacağız." dedi.

- "Saçlarım uzamaya başlıyor"

Dilara Durmuş ise kaza anını net hatırladığını belirterek, "Yem makinesi ilk önce hırkamı kaptı, kolumu çekti, yere düştüm, sonra saçımı çekti. Yüzüm kanlar içinde kaldı. İlk müdahalenin ardından hızla gece Konya'ya geldik." ifadelerini kullandı.

Doktorlarına büyük minnet duyduğunu ifade eden Durmuş, "Ameliyat başarılı geçti. Saçlarım uzamaya başlıyor. Taramaya başladım. Küçüklüğümde erkek tıraşı gibi kısa olurdu saçlarım, uzun saçı sevmezdim, ilk kez uzadı ama o da bu kazada koptu. Şu anda iyiyim." şeklinde konuştu.

- Kopan saçlı deri hastaneye poşetle getirilmiş

Tedavi sürecinde Dilara'nın yanından ayrılmayan ablası Nazmiye Durmuş ise kaza haberini aldığında hemen eve koştuğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Gemerek Devlet Hastanesinde ilk önce pansumanla yarayı temizlediler, ardından Kayseri'ye sevk ettiler. Orada da doku ve tek kulak kaybı olduğunu, Konya'ya sevk edeceklerini söylediler. 'Yoğun bakım süreci olabilir, deri tutmayabilir' denildi. Gece 23.30 sularında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldik. Ameliyatı sabaha kadar sürdü. Yoğun bakım süreci de olmadı, saç derisi de tuttu. Kaza yerinde kafa derisini yakınlarım poşetle almışlardı. O durumdan bugüne geleceğine hiç inanmıyordum. Ümidimiz yoktu. Her şey çok güzel yapıldı."