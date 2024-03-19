Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, şehit ve gazi yakınlarını ağırladı

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve ramazan dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Bir dinlenme tesislerinde düzenlenen yemekte Kaymakam Bakkal, şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kaymakam Bakkal, "Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşinizi, babanızı bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur." dedi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Nuri Öz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammet Yaşar Hançer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şehit ve gazi aileleri katıldı.