Erdoğan: İstanbul bizim için çok çok önemli, hırsızların elinden kurtaralım (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıp, halka seslendi. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Konya Başkanı İmdat Yüğrük ile beraberindeki üyeler, miting öncesi alana gelip, mitinge katılmak istediklerini belirtti. Alanda önlem alan polis, aralarında Yüğrük'ün de olduğu 16 kişiyi 'suç işlemeye tahrik' suçundan gözaltına aldı. 16 kişi ifadeleri için emniyete götürüldü. Üyeler emniyete götürülme anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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