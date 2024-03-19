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        Konya'ya kazandırılacak "Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi" tanıtıldı

        Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:08
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        Konya'ya kazandırılacak "Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi" tanıtıldı
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        Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programda, Dar-ül Mülk Projesi'nin Anadolu'nun kadim başkentini, aslına uygun bir mimariyle yeniden ihya etme projesi olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında kent merkezinde 20 farklı noktada önemli dönüşüm ve restorasyon çalışmaları yaptıklarını aktaran Altay, "Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemiz, Dar-ül Mülk Projemizin en önemli ayağını oluşturmaktadır. " dedi.

        - "Konya'mızın kalbinde tarihi bir dokunuş"

        Proje alanının, 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yenileme alanı olarak ilan edildiğine değinen Altay, şöyle devam etti:

        "Bu alanda Karatay Belediyemizle adeta Konya'mızın kalbinde tarihi bir dokunuş gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi dokunuşla hem tarihimizin derin izlerini yeniden gün yüzüne çıkaracak, hem de içinde ticari alanlar, kültürel ve sosyal yapılar ile dini tesislerden oluşan karma fonksiyonlu bir yeni kullanım modelini şehrimize kazandıracağız. Proje içinde yer alacak otel ve butik oteller, mescitler dahil olmak üzere toplamda 24 yapıyı içine alacak Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemizi, önümüzdeki nisanda tamamlayarak buradaki çalışmalarımıza süratle başlayacağız. İnşallah tamamlandığında Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm ortaya çıkmış olacak. Dar-ül Mülk Projesi’nin diğer etapları da tamamlandığında Konya, eşsiz güzelliği, fiziki altyapısı ile gelen misafirlerine yeni teknoloji kullanılan sunumları, müzeleriyle örnek bir şehir haline dönüşecek."

        - "Proje gelecek nesillere taşınacak güzel bir miras"

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgenin projeye uygun hale gelmesi için zorlu bir kamulaştırma sürecini başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, "Güncel bedelle toplamda 2,5 milyar lira değerinde 100 bin metrekare alanı kamulaştırarak bölgeyi yeni projemizin uygulanmasına yüzde 100 oranında hazır hale getirdik." ifadesini kullandı.

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da projenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Mevlana Kültür Merkezi'mizle bütünleşecek bu proje, bu şehrin insanlarına ve gelecek nesillere taşınacak güzel bir miras." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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