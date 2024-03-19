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        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

        SÜRÜCÜNÜN,EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASIKonya'da otomobiliyle otobüs durağına dalan sürücü Bekir Taşkın'ın, epilepsi hastası olduğu için ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:05
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        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
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        SÜRÜCÜNÜN,EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

        Konya'da otomobiliyle otobüs durağına dalan sürücü Bekir Taşkın'ın, epilepsi hastası olduğu için ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sırasında ise epilepsi krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünden çıkıp, otobüs durağına daldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Taşkın'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazada yaşamını yitiren akraba Dudu Gül, Morda Gül Tutgak, Elif Gül ve Nergiz Gül'ün, yapılacak otopsilerinin ardından bugün Çatalhöyük Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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