Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

Konya'da otomobiliyle otobüs durağına dalan sürücü Bekir Taşkın'ın, epilepsi hastası olduğu için ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sırasında ise epilepsi krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünden çıkıp, otobüs durağına daldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Taşkın'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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