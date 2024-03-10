Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kadir K. idaresindeki 06 DR 7388 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 60. kilometresi Kömişini Mahallesinde Selami T. yönetimindeki 27 ANB 756 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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