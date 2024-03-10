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        Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:40
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        Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kadir K. idaresindeki 06 DR 7388 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 60. kilometresi Kömişini Mahallesinde Selami T. yönetimindeki 27 ANB 756 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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