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        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım

        SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart önemli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:00
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        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım
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        SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart önemli. Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Farklılığımız aslında zenginliğimiz. Beni bir bakan olarak değil, kardeşiniz olarak görün. Bu dönemde renklerimizi koruyalım ama renklerimizi bu dönem için birleştirmenizi özellikle istiyorum. Renk birliği yapalım. Bir ve beraber olalım" dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve açılışlar için baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesine geldi. İlçede esnafı ziyaret eden Bakan Koca, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali'nin resmi açılış törenine katıldı. Santralle ilgili bilgi veren Bakan Koca, "20 dönüm arazi üzerinde kurulan santral, 4 Aralık'ta faaliyete geçti. Güneş enerji santrali ve bununla birlikte elektrikli şarj istasyonu dahil olmak üzere yeni dönemde Kulu Belediyemizin olacak. Yıllık geliri 230 bin dolar olan bir santralden bahsediyoruz. İmkanlar ölçüsünde bunu daha da büyüteceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

        31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Kulu Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sertdemir'e destek isteyen Bakan Koca, şunları söyledi:

        "Elimizin güçlü olması son derece önemli. Elimizin güçlü olmadığı durumda veya hedef birliği içinde olunmadığında, bizim talebimizde, heyecanımızda, Kulu'ya yapacaklarımızda eksilme söz konusu olur mu? Asla olmaz ama sözümüzün etkisi için elimizi güçlendirmeniz gerekiyor. Daha güçlü bir sesle, bizim tercihimizi Kulu'dan yana yapmamız gerekiyor. 31 Mart önemli. Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Farklılığımız aslında zenginliğimiz. Bununla ilgili söylenecek hiçbir şey yok. Beni bir bakan olarak değil, kardeşiniz olarak görün. Bu dönemde renklerimizi koruyalım ama renklerimizi bu dönem için birleştirmenizi özellikle istiyorum. Renk birliği yapalım. Bir ve beraber olalım. Asla birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi kucaklayalım."

        KULU BÖLGE HASTANESİ, İLÇELERE HİZMET VERECEK

        Bakan Koca, daha sonra da Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Hastanede ilk olarak incelemelerde bulunan ve hastaları ziyaret eden Bakan Koca, hastanenin Cihanbeyli, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar ilçelerinden gelecek hastalara hizmet vereceğini söyledi. 250 yataklı hastanenin 360 personelinin bulunduğunu ifade eden Koca, ''Hastanemizin 5 ameliyathanesi var. 41 polikliniği var ama yetmeyecek, muhtemelen arttırmaları gerekecek. 10 yoğun bakım yatağı olan bir bölge hastanesi. Burada sağlıkla, hastaneyle birlikte sağlık eğitimini de aynı kampüste yapalım istedik. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemiz kuruldu. Sağlık Bilimleri Fakültemize bu yıl hemşirelik, fizyoterapi ve diyetisyenlik olmak üzere 3 bölümde öğrenci alınacak. Burada yoğun bir öğrenci olacak. Tahminim 4 yıl sonunda 1250-1300 öğrenci burada olacak. Şu an 350 yataklı yurt imkanımız var. Burada 600 yataklı yurt inşaatı da başlamak üzere" diye konuştu.

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