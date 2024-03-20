Orman Haftası kutlanıyor
Konya'nın Hüyük ilçesinde Orman Haftası kutlandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Orman Haftası kutlandı.
İlçede Orman Haftası dolayısıyla ağaç dikme töreni düzenlendi.
Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla, Akdağ eteklerinde bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende, 1500 fidan toprakla buluşturularak ilk can suları verildi.
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