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        Orman Haftası kutlanıyor

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Orman Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:05
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        Orman Haftası kutlanıyor
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Orman Haftası kutlandı.

        İlçede Orman Haftası dolayısıyla ağaç dikme töreni düzenlendi.

        Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla, Akdağ eteklerinde bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende, 1500 fidan toprakla buluşturularak ilk can suları verildi.

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