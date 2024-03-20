Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bozkır'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Konya'nın Bozkır ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkır'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Bozkır ilçesinde "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kızıldüz mevkisinde yapılan bilgilendirme sonrası kurum temsilcileri, Bozkır Anadolu Lisesi, Bozkır Lokman Hekim Anadolu Lisesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri fidanların dikimini yaptı.

        Talep edenlere, fidan dağıtımı yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?

        Benzer Haberler

        Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabı açıldı
        Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabı açıldı
        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
        Konya'ya kazandırılacak "Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi" tanıtıldı
        Konya'ya kazandırılacak "Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi" tanıtıldı
        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
        Konya'da otomobil, otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı (2)
        Genç kızın kopan saçlı derisi, Konya'da 8 saatlik operasyonla yerine dikild...
        Genç kızın kopan saçlı derisi, Konya'da 8 saatlik operasyonla yerine dikild...
        GÜNCELLEME - Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi...
        GÜNCELLEME - Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi...