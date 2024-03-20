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        Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabı açıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Seydişehir Belediyesi'nin projelendirdiği Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:13
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        Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabı açıldı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Seydişehir Belediyesi'nin projelendirdiği Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi'nin ikinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, açılışta, Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin camisinin ve türbesinin bulunduğu alanda yapılan çevre düzenlemesinin aslına uygun titizlikle yapılmış bir çalışma olduğunu söyledi.

        Konya'nın kutlu bir şehir olduğunu aktaran Varank, "Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir şehir. Ecdadımız, buralarda, bu eserleri, camileri, türbeleri, hamamları yaparak aslında sadece kendi eş zamanlarındaki vatandaşlarına, kardeşlerine, hizmet etmek için bu eserleri üretmemişler. Bu eserler, aslında bu topraklara vurulmuş birer mühürdür. Buraları ilelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar oldukça İslam beldesi kılacak en güzel mühürlerdir." diye konuştu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehirlerin manevi merkezlerinin bulunduğunu belirterek, "İstanbul'un Eyüp Sultan'ı neyse, Konya'nın Mevlana Meydanı neyse, Seydişehir'in Seyyid Harun Veli Türbesi ve etrafı da bizim için o manada önemli manevi bir merkez. Bu merkeze hizmet etmek bizlere nasip olduğu için ne kadar şükür etsek azdır." dedi.

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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