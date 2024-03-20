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        Hüyük'te Toprak Dostu Nohut Projesi

        Hüyük ilçesinde "Toprak Dostu Nohut" projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:24
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        Hüyük'te Toprak Dostu Nohut Projesi
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        Hüyük ilçesinde "Toprak Dostu Nohut" projesi kapsamında 3 bin kilogram nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine, çiftçilere nohut verildi.

        Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef ve çiftçiler katıldı.

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