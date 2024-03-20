Hüyük'te Toprak Dostu Nohut Projesi

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef ve çiftçiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine, çiftçilere nohut verildi.

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