Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da geçen yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 223 şüpheli yakalandı

        Konya'da 115 "change" aracın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da geçen yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 223 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da 115 "change" aracın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kullanılamaz hale gelen araçların şase ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edildikten sonra çalıntı ve kaçak araçlara kopyalanıp satılmasıyla ilgili 2025'te çeşitli operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda polis, 83 gümrük kaçağı, 22 yakalamalı ve hacizli, 5 çalıntı ve 5 aranan olmak üzere toplam 115 "change" aracı ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılan 223 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Yetkililer, ikinci el araç satın alırken vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Bocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altında
        Bocavirüs alarmı: 2 yaş altı çocuklar risk altında
        Siyatik ağrınız bel fıtığı ile karışmasın
        Siyatik ağrınız bel fıtığı ile karışmasın
        Konya'nın 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Konya'nın 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Konya'da okullar 1 gün tatil edildi
        Konya'da okullar 1 gün tatil edildi
        Konya'da 18 ilçede eğitime ara verildi (2)
        Konya'da 18 ilçede eğitime ara verildi (2)
        GÜNCELLEME - Konya'nın ilçelerinde eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME - Konya'nın ilçelerinde eğitime kar engeli