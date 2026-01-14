Konya'nın 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi

Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadınhanı ve Doğanhisar'da eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Konya il merkezi ile Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın ve Taşkent'te taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde bir mahallede eğitime bir gün ara verilmişti.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti.