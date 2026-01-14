Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi

        Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:23
        Konya'nın 2 ilçesinde daha eğitime ara verildi
        Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadınhanı ve Doğanhisar'da eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Kar yağışının etkili olduğu Konya il merkezi ile Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın ve Taşkent'te taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde bir mahallede eğitime bir gün ara verilmişti.

        Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

