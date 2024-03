Konya'da down sendromlular için kurulan yaşam destek merkezi ailelere umut oluyor SAVAŞ GÜLER - Konya'da bulunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezinde (DOSD), down sendromlu bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet sunuluyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL