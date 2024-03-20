Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de ilçe jandarma ekipleriyle yaptıkları ortak çalışma kapsamında, Karaali Mahallesi'ndeki H.E, A.E, ve Ö.E'ye ait adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

Aramalar sonucunda 47 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 şarjör, kısa pompalı tüfek, 225 muhtelif tabanca parçası, 3 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu ve mekanizma ile 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E, A.E. ve Ö.E. hakkında silah kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​