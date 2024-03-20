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        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Konya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:32
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        Konya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Konya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de ilçe jandarma ekipleriyle yaptıkları ortak çalışma kapsamında, Karaali Mahallesi'ndeki H.E, A.E, ve Ö.E'ye ait adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalar sonucunda 47 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 şarjör, kısa pompalı tüfek, 225 muhtelif tabanca parçası, 3 tabanca üst kapağı, 3 tabanca namlusu ve mekanizma ile 23 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.E, A.E. ve Ö.E. hakkında silah kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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