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        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)

        BAKANKOCA: 22 YILDIR TÜRKİYE'DE SİYASET MİLLETİN BAŞINA DERT AÇMAMIŞ, DERDİNE ÇARE OLMUŞTURKonya'nın Kulu ilçesinde Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali ve Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin açılış töreni ile Altınekin Şehir Konağı'nın temel atma törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iftar sonrasında Cihanbeyli ilçesinde seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:09 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:10
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        Bakan Koca: Bu dönemde renklerimizi koruyalım (2)
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        BAKANKOCA: 22 YILDIR TÜRKİYE'DE SİYASET MİLLETİN BAŞINA DERT AÇMAMIŞ, DERDİNE ÇARE OLMUŞTUR

        Konya’nın Kulu ilçesinde Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali ve Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin açılış töreni ile Altınekin Şehir Konağı’nın temel atma törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iftar sonrasında Cihanbeyli ilçesinde seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu. Burada konuşan Koca, “22 yıldır Türkiye'de Siyaset milletin başına dert açmamış, derdine çare olmuştur. 22 yıldır Türkiye'de özellikle hükümetler halkın gerisinde kalmamış, halka ufuk açmıştır. Ve 22 yıldan bu yana hasar döneminden eser dönemine geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser dönemi her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Ve bu doğrultuda biz de hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. 10 gün sonra önemli bir gün var. Özellikle bu dönemde bir ve beraber olmalıyız. Güç birliği içinde olmalıyız. Her birimizin farklı düşünceleri olabilir. Bu farklılık bir zenginliğimiz. Her birimizin rengi farklı olabilir. Ve rengimizi bu önümüzdeki dönemde göstermek istiyoruz da olabilir. Buna saygımız var. Bundan dolayı da renginizi gösterdiniz diye tercihinizi farklı yaptınız diye hizmette herhangi bir aksama söz konusu olmaz. Talebinizde herhangi bir aksama söz konusu olmaz. Heyecanımızda herhangi bir azalma söz konusu olmaz. Ama etki gücümüzün daha da artması için hedef birliğinin sağlanması için bir ve beraber olmalıyız.” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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