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        Kulu'da kum yüklü kamyon devrildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:40
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        Kulu'da kum yüklü kamyon devrildi
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        Konya’nın Kulu ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kulu-Kozanlı Mahallesi kara yolunda Barbaros Polat idaresindeki 42 GD 887 kum yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saate yakın çalışma sonrası, sürücü araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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