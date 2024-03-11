Kulu'da kum yüklü kamyon devrildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kulu-Kozanlı Mahallesi kara yolunda Barbaros Polat idaresindeki 42 GD 887 kum yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.