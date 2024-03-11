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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Cumhur İttifakı'na destek istedi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Konya'daki ziyaretlerinde, vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:48
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Cumhur İttifakı'na destek istedi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Konya'daki ziyaretlerinde, vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

        Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığının yeni il binasının açılışına katıldıktan sonra Konyaspor – Adana Demirspor maçında taraftarla bir araya geldi.

        Kalaycı daha sonra Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığının düzenlediği Kutadgu Bilig Ödüllü Bilgi Yarışması - Türk Gençlik Programı'na katıldı.

        AK Parti Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla buluşan Kalaycı, Konya Ticaret Odası (KTO) Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarını gezdi.

        Sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüşen Kalaycı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük tarım fuarının Konya'da düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

        Kalaycı, Konya'da yeni fuarların düzenlenmesi yönündeki girişimlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Konya'mız başta traktör olmak üzere tarımsal makine üretiminde önde gelen ve sektöre ismini yazdırmış bir ilimiz. Konyalı firmalarımızla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık tarım makineleri ve ekipman ihracatı var. Bunda Konya’nın payı büyük. Bunun yanı sıra Konya'nın iddialı olduğu otomotiv yedek parçaları ve gıda üzerine de hem KTO hem de fuar firması yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde burada yeni fuar girişimleri olduğunu öğrendik. Biz de MHP olarak bu girişimlerin her zaman yanındayız. Yeni fuarlar Konya ekonomisine katkı demektir. Fuarın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kalaycı'ya fuar ziyaretinde MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan ile teşkilat mensupları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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